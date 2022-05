Mamadou Sarr, sur les traces de son père (Scouting)

Défenseur central capable de jouer aussi en numéro 6, Mamadou Sarr progresse à vitesse grand V au centre de formation de l'OL. Fils de l'ancien Marseillais et Stéphanois, Pape Sarr, il devrait disputer la finale de la Coupe Gambardella, ce samedi, entre Lyon et Caen. Entraîneur des U16-U17 des Gones, Amaury Bartlet définit ses axes de progression. Sa mère Oumou invitée du podcast Scouting évoque la relation père-fils entre Mamadou et Pape.