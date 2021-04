Man City, Bayern, Losc... La course au titre bat son plein en Europe

Voie royale pour Manchester City (Premier League), le Bayern Munich (Bundesliga) et l'Inter (Serie A). L'Atlético n'a pas le droit à l'erreur en Liga devant le Barça et le Real Madrid... Course à 3 aussi en Ligue 1 avec le Losc, le PSG et Monaco...