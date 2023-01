"Mbappé a le pouvoir depuis qu'il a prolongé au PSG" lance Dupraz

Mercredi soir, 96 ou 97e minute. Mbappé gagne son duel contre Mats Selz, marque le but vainqueur contre Strasbourg et manifeste ouvertement sa joie avec le public parisien. Comme pour évacuer la frustration de la Coupe du monde. Comme pour switcher après un événement d'un telle ampleur qu'il a marqué de son empreinte avec un triplé contre l'Argentine. Mais ce n'est pas cet événement qui donne plus de pouvoir à Mbappé selon Pascal Dupraz. Depuis sa prolongation, c'est un personnage important et à part au club. Parce qu'il a avant tout gagné ce statut par ses performances exceptionnelles sur le terrain...