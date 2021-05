Mbappé, Benzema, Diaby... Les Français les plus décisifs de la saison

Dans les 5 grands championnats, incluant les coupes nationales et les coupes d'europe (Ligue des champions, Ligue Europa). Mbappé, avec un record, devance Benzema et Ben Yedder au classement des buteurs. Moussa Diaby est le meilleur passeur devant Coman et Griezmann.