Mbappé, Lewandowski, Pogba… les infos mercato du 21 mai (15h)

Comme annoncé par le journaliste italien Gianluca Di Marzio, RMC Sport peut confirmer que la prolongation de Mbappé est en bonne voie, même si rien n'est encore signé. Au plus haut de QSI, on se montre très confiant. Les autres infos mercato : L’entraîneur du Barça confirme l’intérêt pour l’attaquant du Bayern Lewandowski et Paul Poga un peu plus proche de la Juve, pour un come-back.