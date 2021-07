Ménès officialise son départ de Canal+ et s'attaque à Mathoux et Iannetta

La fin d'un "suspense" qui n'en était pas vraiment un. Pierre Ménès va bien quitter Canal après des accusations de sexisme révélées dans le documentaire de Marie Portolano "Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste". Le consultant parle d'un départ voulu et non contraint. Et en profite surtout pour régler quelques comptes avec Nathalie Ianetta et Hervé Mathoux, deux ex-collègues.