Mercato : Clauss a baissé son salaire pour signer à l'OM révèle Longoria

Recrue phare d'un mercato pas encore rassurant pour les supporters de l'OM, Jonathan Clauss va pouvoir disputer pour la première fois de sa carrière, la Ligue des champions. Il rêvait de cette compétition et l'intérêt de l'OM lui a donné envie de tourner la (riche) page lensoise. Le défenseur international a même accepté de baisser son salaire pour faciliter les négociations entre les Sang et Or et les Phocéens. Geste salué par son président, Pablo Longoria.