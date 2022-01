Mercato : Haaland veut choisir son club cet hiver, "tout est possible" pour le Barça tonne Laporta

Ce sera sans doute en compagnie de Kylian Mbappé, l'attraction du - ou des - prochain(s) mercato(s). Erling Haaland devrait quitter Dortmund à l'issue de cet exercice 2021/22 après deux saisons passées en Allemagne. Le Barça et le Real sont a priori les plus chauds sur le dossier même si la Premier League reste attentive et notamment les deux clubs de Manchester. En attendant, le cyborg norvégien s'est montré clair. Il veut prendre une décision rapidement pour son avenir.