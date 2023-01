Mercato : l'OL veut "repartir d'une page blanche" analyse Di Meco

L'Olympique Lyonnais est en train de faire le ménage. Laurent Blanc a compris le mal-être au sein de son vestiaire et tente de se débarrasser des joueurs qui ne veulent plus mouiller le maillot. L'OL souhaite donc recruter des joueurs qui veulent venir, et "repartir d'une page blanche."