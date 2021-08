Mercato : "Les dirigeants du PSG savent ce qu'ils font depuis le début" assure Charbonnier

"Les dirigeants savent ce qu'ils font depuis le début. Messi et Ramos n'ont jamais fait de vagues dans le vestiaire" Lionel Charbonnier assure que le PSG ne s'est pas trompé quant à son recrutement XXL et que le club saura trouver un équilibre dans le vestiaire et sur le terrain.