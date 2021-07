Mercato : Ben Arfa contacte l'OM, "pas possible" pour Di Meco

Selon les informations de RMC Sport, une rencontre a bien eu lieu entre Ben Arfa et Jorge Sampaoli... à la demande du joueur. Elle s'est tenue le 4 juin par Zoom. Le contenu de la conversation d'une vingtaine de minutes reste privé. Deux semaines plus tard, le profil n'a pas été retenu et l'OM a clos le dossier.