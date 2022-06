Mercato : "On n'est pas obligés de vendre", Lens fait le point sur les dossiers Fofana, Clauss et Doucouré

C'est l'heure de la reprise pour pas mal de formations de Ligue 1 ce lundi. C'est le cas à Lens avec beaucoup de questions entourant le mercato. Notamment au rayon des départs où Jonathan Clauss, Seko Fofana et Cheick Doucouré font figure de probables partants. Même si tout le monde est encore là (pour l'instant), le DG des Sang et Or l'affirme : le club n'est obligé de céder des joueurs. Même si un dossier semble plus avancé que les autres...