Mercato : Ugarte, Le Fée, Haraldsson ... Les 10 plus gros achats des clubs de Ligue 1 (au 1er août)

Comem à son habitude, le PSG est le club le plus dépensier de Ligue 1 lors de ce mercato avec quatre joueurs dans le top 10 des plus gros achats. Rennes et Nice placent deux joueurs chacun alors que Strasbourg et Lille apparaissent également dans le classement.