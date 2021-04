Metz 0-2 Lille : Laeder, Galtier garde la tête froide pour "ne pas lire ce qui se dit"

Lille s'est imposé en leader mais dans la douleur à Metz 2-0, ce vendredi en Ligue 1. Si Mike Maignan a détourné un penalty et Zeki Çelik a inscrit le second but des leaders. Le LOSC compte dorénavant 6 points d'avance sur le PSG, qui joue samedi à Strasbourg, mais le coach des Dogues Christophe Galtier conseille à ses joueurs de garder la tête froide.