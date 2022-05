Metz 3-2 OL : "Aucune excuse" pour Bosz qui parle déjà d'échec pour la saison lyonnaise

Battu par Metz (3-2), lanterne rouge avant cette journée, l'OL a quasiment brûlé ses dernières illusions dans la course à l'Europe (3-2). Peter Bosz n'arrive pas à expliquer - comme souvent - l'inconstance lyonnaise. Capable de survoler les débats contre l'OM au Vélodrome (0-3) et perdre contre une équipe en mal de points en 2022 (une seule victoire). Et tire déjà le bilan d'une saison chaotique..