Metz : "C'est faussé, truqué", Antonetti regrette la CAN en pleine saison de L1

Interrogé sur la CAN, qui aura lieu du 9 janvier au 6 février, Frédéric Antonetti a haussé le ton, après la rencontre de Ligue 1 contre Lyon. "C'est un jeu faussé, c'est truqué. Commment on peut avoir une compétition internationale pendant les compétitions nationales ? Ce n'est pas acceptable ! J'ai rien contre la CAN, mais on peut pas enlever autant de joueurs... Pourquoi on a autant de joueurs africains ? Quand on a fait l'effectif, la CAN devait avoir lieu en juin. Quand je vous dis que c'est truqué", a enchainé l'entraîneur du FC Metz.