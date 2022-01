Metz-Nice en direct: les Niçois pour reprendre leur place de dauphin

Metz, une remontée à poursuivre

De son côté, Metz (quatre victoires, sept matchs nuls, dix défaites) est seizième (mais 19e à domicile) avec 19 points, la sixième plus mauvaise attaque (24 buts marqués) et la troisième plus mauvaise défense (41 buts encaissés). Une victoire et le club, relégable il y a encore peu, serait alors quinzième.