Metz-OL en direct : les Messins jouent leur dernière carte, l'OL vise encore l'Europe MET 13:00 08/05/2022 LYN

Le séjour de trois ans du FC Metz (20e) dans l'élite française semble toucher à sa fin. Mais face aux cadors du championnat, les Messins rendent toujours de belles copies. Tenus en échec au match aller (1-1), les Lyonnais (7e) ne devront pas prendre cette rencontre à la légère. D'autant plus qu'un tout autre résultat qu'une victoire placerait les Gones dans une très mauvaise situation dans la course aux places qualificatives à l'Europe. Et si les soldats de Frédéric Antonetti lançaient là une remontée inattendue ? Coup d'envoi à 13h !