Metz – PSG : Antonetti dénonce l’attitude de Mbappé

Le PSG s’est imposé à Metz (2-1) en fin de match grâce à un but tardif d’Achraf Hakimi. Une victoire arrachée dans un contexte tendu et marqué par une altercation entre Alexandre Oukidja et Kylian Mbappé. Frédéric Antonetti a dénoncé le comportement de l’attaquant français après la rencontre.