Metz - Strasbourg : "Je me fous royalement du derby", lâche Laurey

Les Strasbourgeois n’avaient plus gagné à Metz depuis 2007, et étaient à la recherche d'un succès en Ligue 1 depuis un mois. Et c’est désormais chose faite, puisque les hommes de Thierry Laurey se sont imposés ce dimanche (2-1). Mais l’entraîneur strasbourgeois a tout de même confié en conférence de presse qu’il se « fichait royalement » du derby, et ne retient que les trois points salvateurs.