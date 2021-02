MHSC : "Si on coule, d'autres clubs auront coulé avant" assène Nicollin

Invité de Top Of The Foot sur RMC, le président du Montpellier HSC évoque la double crise financière qui touche le foot français, à cause du Covid-19 et du départ de Mediapro. Mais Laurent Nicollni défend son modèle de gestion du club.