Monaco 0-1 Reims : "Rêver d'Europe ? Forcément il y a toujours des envies" reconnaît Still

En s'imposant face à Monaco ce dimanche lors de la 27e journée de Ligue 1 (0-1), le Stade de Reims a enchaîné un 19e match sans défaite et permis à son entraîneur Will Still d'être toujours invaincu depuis qu'il a pris les rênes de l'équipe le 15 octobre dernier. Une incroyable série en cours qui donne l’envie de rêver à de plus grandes ambitions.