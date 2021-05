Monaco 2-3 OL : Kovac ne blâme pas ses joueurs, expulsés après une fin de match houleuse

Dimanche soir, Lyon s'est imposé à Monaco (2-3) en clôture de la 35e journée de Ligue 1. La fin de match a été tendue entre les joueurs des deux équipes et M. Turpin, l'arbitre, a expulsé deux Lyonnais (De Sciglio et Marcelo) et deux Monégasques (Pellegri et Geubbels). l'entraîneur de l'ASM, Niko Kovac, a affirmé ne pas en vouloir à ses jeunes joueurs.