Monaco : le renvoi de Kovac n'est plus si choquant... "avec le recul" juge l'After

Renvoyé fin décembre de Monaco, Niko Kovac n'aura passé qu'un peu plus d'un an en Principauté. Court, très court pour mettre un projet en place et coller aux attentes sportives des dirigeants. Sur ce dernier point, la direction sportive monégasque a donc tranché dans le vif en remplaçant le Croate par Philippe Clément, connu pour développer des talents comme il l'a fait à Bruges. Une décision qui "avec le recul" n'est peut-être pas si choquante...