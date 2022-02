Monaco-OL en direct: avec ses recrues hivernales, l'OL veut enchaîner en Principauté

Les recrues lyonnaises à l'oeuvre?

Outre Romain Faivre, qui affronte samedi (21h) l'un de ses anciens clubs, l'AS Monaco, Tanguy Ndombélé renfile le costume de l'OL sur le Rocher. Le milieu de terrain prêté par Tottenham au dernier jour du mercato, lundi, a choisi de revenir dans le Rhône, lieu de son éclosion au plus haut niveau entre 2017 et 2019.

"Lyon, ce n'est pas l'option la plus facile pour moi. Ce n'est pas facile de revenir pour trois mois et demi", a affirmé mercredi le joueur de 25 ans avant cette "mission éclair", pour laquelle il se sent "prêt" physiquement malgré un temps de jeu nul à Londres depuis presque un mois.