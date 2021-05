Monaco : "On a pioché physiquement" avoue Tchouameni soulagé de la 3e place monégasque

Il aura fallu l'arracher même si les Lyonnais battus par Nice (2-3) n'avaient - de toute façon - pas fait le travail. Après un nul sans but à Lens, Monaco sera bien en Ligue des champions. Pour l'instant, il faudra passer un tour préliminaire et un barrage sauf si Manchester United remporte la Ligue Europa, mercredi prochain. Une qualification que les Monégasques sont allés chercher après une deuxième partie de saison exceptionnelle. Et ce en dépit d'une fraîcheur physique loin d'être optimale en fin de saison selon Aurélien Tchouameni.