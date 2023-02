Montpellier 1-1 Lens : "On devrait avoir quelques points de plus", Haise frustré après un nouveau match nul

Le Racing club de Lens a été tenu en échec sur la pelouse de Montpellier à l'occasion de cette 25e journée de Ligue 1 (1-1). Les Sang et Or manquent l'opportunité de remonter sur le podium du Championnat avant les matches de Monaco et l'OM ce dimanche.