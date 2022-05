Montpellier 0-4 PSG : Le goal replay de la large victoire parisienne avec les commentaires RMC

Avec un doublé de Lionel Messi et un Mbappé de gala auteur de deux passes décisives et un but, le PSG s’est largement imposé sur la pelouse de Montpellier ce samedi soir (4-0), lors de la 37e journée de Ligue 1. Revivez les meilleurs moments de la rencontre avec les commentaires RMC.