Montpellier : Baills tacle le VAR "qui a enfoncé" l'arbitre central sur le rouge de Wahi

Strasbourg a battu Montpellier dimanche (3-1). Une belle victoire pour les Alsaciens menés au score après un but de Mollet. Et qui ont profité d'un carton rouge - sévère et sans doute inexistant - à l'encontre d'Elye Wahi, l'attaquant héraultais. L'arbitre de centre s'est effectivement trompé mais l'adjoint d'Olivier Dall'Oglio, Pascal Baills, en veut beaucoup plus au VAR. Qui a selon lui lâché l'arbitre Pierre Gaillouste qui officie depuis peu en Ligue 1.