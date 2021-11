Montpellier : La claque à Monaco ? "Un déclic" pour le groupe raconte Mollet

Battu 3-1 à Monaco le 24 octobre dernier, Montpellier a depuis enchaîné deux victoires consécutives (et sans encaisser de but) en Ligue 1. Le club héraultais est remonté au 6e rang et compte bien poursuivre sa belle série à Rennes ce samedi. En conférence de presse, Florent Mollet est revenu sur cette défaite contre l’ASM et la prise de conscience de toute l’équipe.