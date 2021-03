Montpellier : "On avait à cœur de ne pas être distancés" dans la course à l’Europe, avoue Ferri

Dimanche, Montpellier a dominé Bordeaux (3-1) lors de la 30e journée de Ligue 1 et reste au contact de ses concurrents dans la course aux places européennes. "On avait à coeur de ne pas être distancés" a avoué Jordan Ferri après la rencontre. Le MHSC est 8e avec 44 points, à quatre unités de Lens, 5e.