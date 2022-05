Montpellier-PSG en direct: les Parisiens se font plaisir

Zoom sur la composition de départ de Montpellier...

Par rapport au dernier match et la défaite sur la pelouse de Clermont (2-1), dimanche dernier, lors de la 36e journée de Ligue 1, Olivier Dall'Oglio effectue trois changements dans son onze de départ. Le défenseur français Mamadou Sakho (32 ans), absent, le milieu de terrain français Leo Leroy (20 ans), remplaçant, et l'attaquant français Valère Germain (32 ans), remplaçant, sont suppléés par le défenseur brésilien Thuler (23 ans), le milieu de terrain français Jordan Ferri (30 ans) et le milieu de terrain français Sacha Delaye (20 ans).

Un système en 3-4-1-2: Bertaud - Cozza, Thuler, Esteve - Souquet, Ferri (c), Chotard, Ristic - Mollet - Delaye, Mavididi.

Remplaçants: Carvalho (g), Germain, Gioacchini, Leroy, Mendes, Oyongo, Sambia.

Absents: Cabella, Omlin, Sakho, Savanier, Tchato et Wahi.