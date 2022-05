Mouscron : "On se sent oubliés !", le témoignage de Tainmont qui épingle Lopez

Plus payés depuis deux mois et d'ores et déjà relégués - a minima - en deuxième division, les joueurs de l'Excel Royal Mouscron ont terminé leur saison sur un goût très amer. Totalement lâché par un propriétaire aux abonnés absents, ils remettent en cause Gérard Lopez. Clément Tainmont, milieu de terrain, relate l'état d'esprit - forcément fataliste - de joueurs qui ne savent pas de quoi l'avenir sera fait. Et qui se sentent tout simplement abandonnés...