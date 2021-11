Multiplex Ligue 1 en direct: Lorient mène mais prend un rouge, Saint-Etienne et Monaco timides

Un point sur les effectifs

A Monaco, Cesc Fabregas et Eliot Matazo manquent à l'appel, tout comme Thomas Foket, Fodé Doucouré, Marshall Munetsi, Fraser Hornby et Arber Zeneli pour Reims. En plus d'Adil Aouchiche, malade de dernière minute, les Verts sont privés d'Harold Moukoudi et d'Yvan Neyou contre Clermont, qui ne déplore que l'absence de Johan Gastien pour suspension.

Nantes retrouve Wylan Cyprien, Fabio et Ludovic Blas pour la réception de Strasbourg, qui ne peut pas compter sur Kevin Gameiro, Jean-Eudes Aholou, Lebo Mothiba et Karol Fila. Il manque du monde à Lorient, dont Fabien Lemoine et Armand Laurienté, pour accueillir Brest qui profite du retour de Christophe Hérelle.