Nantes 1-1 Saint-Étienne : "On était en L2 avant le match, maintenant on est en Ligue ½" tempère Dupraz

L'AS Saint-Etienne est le grand gagnant de cette course au maintien et s'offre la 18e place synonyme de barrage grâce à son match nul contre Nantes. Malgré tout, Pascal Dupraz a préféré tempérer en conférence de presse, en rappelant que le plus dur était encore à venir.