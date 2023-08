Nantes 3-3 Monaco : "Je ne veux plus parler de moi", Aristouy cash sur sa situation personnelle

En conférence de presse après le match fou entre Nantes et Monaco ce vendredi en Ligue 1 (3-3), Pierre Aristouy a été très clair sur sa situation personnelle au sein des Canaris. Le technicien ne veut plus qu’on parle de lui et préfère se focaliser sur le sportif.