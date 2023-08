Nantes 3-3 Monaco : L’ASM arrache le nul au terme d’une partie folle… Le goal replay du match

Nantes et Monaco se quittent sur un match nul (3-3), avec un doublé de l'attaquant égyptien Mostafa Mohamed (5e sp, 48e) et un but du défenseur camerounais Jean-Charles Castelletto (15e) d'un côté, contre des réalisations de l'attaquant japonais Takumi Minamino (27e), de l'attaquant français Wissam Ben Yedder (59e) et de l'attaquant néerlandais Myron Boadu (86e) de l'autre. Au classement du championnat de France, Monaco reste leader, alors que Nantes se retrouve quinzième.