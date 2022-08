Nantes : "Je suis là parce que j’en ai envie", assure Blas

Après une première période très compliquée, Nantes a brillamment renversé la vapeur après l'entrée en jeu de Ludovic Blas, et s’est imposé face à Toulouse ce dimanche lors de la 4e journée de Ligue 1 (3-1). A l’issue de la rencontre, le milieu de terrain est revenu sur les rumeurs de départ le concernant, et a précisé qu’il resterait bien au moins une saison de plus avec les Canaries.