Nantes-Lens en direct: les Lensois ont fait le plus dur mais ont perdu leur gardien

Lens ne sait plus voyager

Pour voir trace de la dernière victoire de Lens, en Ligue 1 et à l'extérieur, il faut remonte encore plus loin. Et plus précisément au 26 septembre dernier, sur la pelouse de Marseille (2-3). Depuis, en déplacement et dans l'élite, le club a enchaîné trois défaites et reste sur un match nul.