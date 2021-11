Nantes : "Marcher sur l'OM", Kombouaré s'amuse de sa petite phrase

"On doit être capable de leur marcher dessus", avait déclaré Antoine Kombouaré après le match nul à Lille, et avant d'affronter Marseille lors de la 16e journée de Ligue 1. "C'est souvent l'expression des Marseillais, je me suis amusé", a souri l'entraîneur de Nantes en conférence de presse d'avant-match.