Nantes : "On ne fera pas de cadeau" à Saint-Etienne, prévient Kombouaré

Après la défaite de son équipe à Lyon (3-2) samedi soir lors de la 37e journée de L1, Antoine Kombouaré s’est projeté sur l’ultime rencontre de la saison, face à Saint-Etienne à la Beaujoire. Un match crucial pour la survie des Verts dans l’élite. Mais Antoine Kombouaré a prévenu : son équipe "ne fera pas de cadeau". "On ne m'a jamais fait de cadeau dans la vie donc on va jouer le match avec le plus grand sérieux avec l'ambition de gagner pour nous d'abord. Après, si notre succès envoie Saint-Etienne en Ligue 2, tant pis pour eux, c'est la vie" a ajouté le coach du FC Nantes.