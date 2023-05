"Naturel", pourquoi Chirivella a précipité son retour pour aider Nantes à se maintenir

Cette phrase prononcée en février aurait sans doute fait rire beaucoup de Nantais. Mais à l'aube de l'avant-dernière journée de Ligue 1, les Canaris pourraient être officiellement relégués en Ligue 2. Si elle perd à Lille et qu'Auxerre s'impose à Toulouse, la formation nantaise montera dans l'ascenseur avec Troyes, Ajaccio et Angers. D'où le retour précipité de Pedro Chirivella. Alors que l'Espagnol voulait soigner une pubalgie et terminer sa saison tranquillement, il a différé son retour. Pour aider son équipe à aller chercher son maintien. Une décision non forcée, normale selon le milieu de terrain passé par Liverpool.