Neymar et Verratti invités à partir... Acherchour ne comprend pas à quoi joue le PSG

Privés de media day ce mercredi comme Kylian Mbappé, Neymar et Marco Verratti ont été informés par Luis Enrique et Luis Campos qu'ils ne faisaient plus partie des plans du club. Cette info révélée par RMC Sport a provoqué d'importances secousses pour deux joueurs majeurs du club de la capitale. Poussés vers la sortie ! Pour quels objectifs ? La réponse est difficile à trouver pour Walid Acherchour...