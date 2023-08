Nice 0-0 OL : faux rythme, sifflets... Dante comprend les supporters mais réclame de l'indulgence

Rarement un match du dimanche soir n'aura été aussi fade. En plus du score nul et vierge - le deuxième de la saison en L1 - le Nice - Lyon aura été disputé sur une intensité loin d'être dingue. Des sifflets sont même retombés de l'Allianz Riviera sur certaines séquences de possession stérile côté niçois. Dante comprend les supporters mais incite à l'indulgence. Sofiane Diop est sur la même longueur et évoque un nouveau style de jeu avec le coach Farioli...