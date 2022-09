Nice 0-1 Monaco : "Il n’y a rien du tout avec Ben Yedder", Clement éteint l’incendie

Prêt à rentrer en jeu dimanche soir dans un derby remporté par Monaco (1-0 à Nice), Wissam Ben Yedder a retiré et jeté son maillot avant d’aller au vestiaire et de revenir sur le banc quelques minutes plus tard. Interrogé sur cet épisode après le match, Philippe Clement a tenu à clarifier : « il n’y a rien du tout avec Ben Yedder », ajoutant que ce dernier était allé… aux toilettes. Une version qui ne convainc pas vraiment.