Nice 1-0 PSG : le but de Delort qui fait tomber Paris avec les commentaires RMC

Nice s’est imposé sur sa pelouse face au PSG ce samedi soir (1-0), grâce à un but d’Andy Delort en fin de rencontre. Sur une attaque rapide, après une perte de balle de Neymar, Stengs a trouvé Delort au second poteau. Le buteur a repris en demi-volée, sans se poser de question, et envoyé un missile imparable sous la barre de Navas. Revivez ce but avec les commentaires RMC de Jano resseguié et Clément Brossard.