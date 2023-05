Nice 2-1 Rennes : "C’est la défaite de trop", juge Genesio

Battu à Nice ce samedi (2-1), Rennes marque le pas dans la course à l'Europe et reste englué à la 6e place au classement, trois points derrière le LOSC. Et si Bruno Genesio voit en ce revers la « défaite de trop » dans la manière, l’entraîneur bretons ne perd pas espoir et croit encore à l’Europe.