Nice 3-0 Ajaccio : "Moffi est un vrai joueur d’équipe", Digard encense son nouvel attaquant

Victoire large et importante des Niçois, vendredi soir face à Ajaccio. Les Aiglons confirment leur excellente forme et se replacent dans la course à l'Europe, à un point du Top 6. Le remplaçant Billal Brahimi a inscrit deux buts superbes.