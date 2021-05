Nice 3-2 Brest : "On voit le danger qui arrive" s’inquiète Dall’Oglio

Brest s'est incliné à Nice (3-2) lors de la 36e journée de Ligue 1 et ne compte plus que trois points d'avance sur le barragiste Nantes. Après le match, Olivier Dall'Oglio n'a pas caché son inquiétude. "On voit le danger qui arrive".