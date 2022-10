Nice : "Content de le revoir dribbler", Favre encense Pepe

Alors qu'il avait dominé de la tête et des épaules pendant 70 minutes, Nice s'est fait très peur contre Troyes en fin de rencontre (3-2). Mais les Aiglons obtiennent quand même leur première victoire de la saison à domicile. Un soulagement pour le coach Favre qui a également salué la partie pleine de Nicolas Pepe. Dans la foulée de son but en Coupe d'Europe, le joueur prêté par Arsenal enchaîne. Avec un but et un penalty obtenu puis converti par Andy Delort.